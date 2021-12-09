Son dakika haberleri! Otomobilin motor bölümüne giren yavru kediyi itfaiye çıkardı

İZNİK, BURSA (DHA) - BURSA'nın İznik ilçesinde park halindeki otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İznik Otogarı'nda park halindeki otomobilin motor bölümünden gelen kedi sesini duyanlar, araç sahibi Bahadır Özdemir'e haber verdi. Gelen Özdemir, aracın ön kaputunu açıp kontrol etti, kediyi göremeyince Yakup Çelebi Mahallesi'ndeki bir oto tamirhanesine gitti. Araçtan indiğinde motor kısmından gelen sesi duyan Özdemir, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu kediyi çıkardı. 'Yaramaz' adı verilen yavru kedi, İznik Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.Ekipler, soğuk kış günlerinde vatandaşları, araçlarını çalıştırmadan önce kaputa vurmaları ve motor kısmını kontrol etmeleri konusunda uyardı.