Son dakika haberi: KOCAELİ HATALI SOLLAMA YAPAN OTOMOBİLİN KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
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Son dakika haberi: KOCAELİ HATALI SOLLAMA YAPAN OTOMOBİLİN KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, hatalı sollama yapan otomobilin kaldırıma çarparak takla atması sonucu 5 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, hatalı sollama yapan otomobilin kaldırıma çarparak takla atması sonucu 5 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçen salı günü Gölcük Saraylı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Adem A. yönetimindeki 41 ACK 827 plakalı otomobil hatalı sollama nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Adem A. ile araçtaki Yavuz Selim S., Batuhan Y., Cantürk K. ve Oğuzhan Y. yaralandı. Kaza anı ise bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen otomobilin bir minibüsü solladığı ve aracın kontrolden çıkarak hızla kaldırıma çarptığı görüldü.

Son dakika haberi: KOCAELİ HATALI SOLLAMA YAPAN OTOMOBİLİN KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Son dakika haberi: KOCAELİ HATALI SOLLAMA YAPAN OTOMOBİLİN KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Son dakika haberi: KOCAELİ HATALI SOLLAMA YAPAN OTOMOBİLİN KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Son dakika haberi: KOCAELİ HATALI SOLLAMA YAPAN OTOMOBİLİN KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Son dakika haberi: KOCAELİ HATALI SOLLAMA YAPAN OTOMOBİLİN KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Son dakika haberi: KOCAELİ HATALI SOLLAMA YAPAN OTOMOBİLİN KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Son dakika haberi: KOCAELİ HATALI SOLLAMA YAPAN OTOMOBİLİN KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Son dakika haberi: KOCAELİ HATALI SOLLAMA YAPAN OTOMOBİLİN KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Son dakika haberi: KOCAELİ HATALI SOLLAMA YAPAN OTOMOBİLİN KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Son dakika haberi: KOCAELİ HATALI SOLLAMA YAPAN OTOMOBİLİN KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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