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Son dakika haberleri | OTOMOBİLİN KADINA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre ESKİŞEHİR'de önündeki araçları sollayıp karşı şeride geçen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Perihan Y.?ye (62) çarparak yaraladı.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de önündeki araçları sollayıp karşı şeride geçen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Perihan Y.?ye (62) çarparak yaraladı. Otomobil olay yerinden kaçarken kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçen 15 Aralık günü Odunpazarı ilçesine bağlı Yeni Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Perihan Y.?ye önündeki araçları sollayıp karşı şeride geçen 11 DD 791 plakalı otomobil çarptı. Otomobil olay yerinden kaçarken, yaralanan Perihan Y. ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Perihan Y.?ye çarparak olay yerinden kaçan otomobil aynı gün park halinde bulunurken sürücüsünün tespit edilmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anları ise caddedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Perihan Y.?ye karşı şeride geçen otomobil çarparken, yaşlı kadının yaklaşık 20 metre ileriye düştüğü ve otomobilin kazanın ardından durmayıp kaçtığı görüldü.

'KAZA DEĞİL, CİNAYETE TEŞEBBÜS'

Kazanın görüntülerini sosyal medyada paylaşan Perihan Y.?nin yakınları, olayın kaza değil 'cinayete teşebbüs' olduğunu öne sürdü. Paylaşımda, 'Ters yönden son sürat hızla gelerek anneanneme vurup kaçan bu şahıs, bir kaza değil resmen cinayete teşebbüs etmiştir. Uzun uğraşlar, ameliyatlar sonrası hayata yeniden tutunan anneannem için bir an önce gereğini yapılmasını istiyorum' denildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika haberleri | OTOMOBİLİN KADINA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA

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