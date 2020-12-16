Son dakika haberleri | Otomobilin devrilme anı kamerada
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Son dakika haberleri | Otomobilin devrilme anı kamerada

16.12.2020 18:53 | Son Güncelleme: 16.12.2020 18:57
Son dakika haberleri | Otomobilin devrilme anı kamerada

Son dakika habere göre ADIYAMAN'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil devrildi, sürücü yaralandı.

ADIYAMAN'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil devrildi, sürücü yaralandı. Aracın devrilme anı ise kameraya yansıdı.

Kaza, dün akşam Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen Recep Akbaba yönetimindeki 02 LH 472 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Akbaba, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Otomobilin devrilme anı ise karşı yönde giden başka bir otomobilin kamerası tarafından görüntülendi.


Son dakika haberleri | Otomobilin devrilme anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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