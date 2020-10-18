Son dakika haberleri! Otomobilin çocuğa çarpma anı kamerada
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Son dakika haberleri! Otomobilin çocuğa çarpma anı kamerada

18.10.2020 18:33 | Son Güncelleme: 18.10.2020 18:37
Son dakika haberleri! Otomobilin çocuğa çarpma anı kamerada

Son dakika gündem haberi... BURSA'da, yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı çocuk, yaralandı.

BURSA'da, yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı çocuk, yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği bilinmeyen çocuğa, yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk, hafif yaralandı. Çocuk, kazanın ardından babasına koştu. Çocuğa çarpan araç durmazken, çocuğun sağlık durumunu kontrol eden babası, ardından yoluna devam etti. O anlar ise bir iş yeri güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.


Son dakika haberleri! Otomobilin çocuğa çarpma anı kamerada
Son dakika haberleri! Otomobilin çocuğa çarpma anı kamerada
Son dakika haberleri! Otomobilin çocuğa çarpma anı kamerada
Son dakika haberleri! Otomobilin çocuğa çarpma anı kamerada
Son dakika haberleri! Otomobilin çocuğa çarpma anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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