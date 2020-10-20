Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

20.10.2020 23:24 | Son Güncelleme: 20.10.2020 23:39

Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti Gaziantep'te yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı.

Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil ilçesine bağlı Gazikent Mahallesinden KÜSGET Sanayi sitesi istikametine giden karayolu üzerinde ismi öğrenilemeyen kadın yayaya plakası alınamayan otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye gelen polisler güvenlik önlemi alırken hayatını kaybeden kadının cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Yaya çarpan sürücü ise ifade için emniyete götürülürken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Meral Akşener Abdülhamit Gül Vladimir Putin Devlet Bahçeli
Magazin Doğuş Hazal Kaya Sezen Aksu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Ozan Tufan Gökhan Gönül Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Pkk Ekim Galatasaray Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 23:39:48. #1.14#
title