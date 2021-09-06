Son dakika haberleri | OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI TEMİZLİK İŞÇİSİ YARALANDI; O ANLAR KAMERADA
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Son dakika haberleri | OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI TEMİZLİK İŞÇİSİ YARALANDI; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı temizlik işçisi Mustafa Salkımcı (52) yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı temizlik işçisi Mustafa Salkımcı (52) yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Yılmaz (30) yönetimindeki 16 KJS 35 plakalı otomobil, yol kenarını süpüren belediye temizlik işçisi Mustafa Salkımcı'ya çarptı. Yaralanan işçi, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberleri | OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI TEMİZLİK İŞÇİSİ YARALANDI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri | OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI TEMİZLİK İŞÇİSİ YARALANDI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri | OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI TEMİZLİK İŞÇİSİ YARALANDI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri | OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI TEMİZLİK İŞÇİSİ YARALANDI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri | OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI TEMİZLİK İŞÇİSİ YARALANDI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri | OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI TEMİZLİK İŞÇİSİ YARALANDI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri | OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI TEMİZLİK İŞÇİSİ YARALANDI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri | OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI TEMİZLİK İŞÇİSİ YARALANDI; O ANLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberleri | OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI TEMİZLİK İŞÇİSİ YARALANDI; O ANLAR KAMERADA - Haberler
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