Son dakika haberleri! Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı, sürücü kazayı görüntüleyen gazeteciye saldırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı, sürücü kazayı görüntüleyen gazeteciye saldırdı

Son dakika haberleri! Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı, sürücü kazayı görüntüleyen gazeteciye saldırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen kız çocuğuna otomobil çarptı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen kız çocuğuna otomobil çarptı. Olay ile ilgili polis ekiplerine bilgi veren sürücü, görüntü almak isteyen gazetecinin kamerasına vurdu.

Kaza, ilçeye bağlı Akarca Mahallesi adliye lojmanlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.G. idaresindeki 67 ABR 294 plakalı otomobil yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki Irmak Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile küçük kız yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralı kızın yardımına koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kıza ilk müdahalesini yaptıktan sonra ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerine kaza ile ilgili bilgi veren otomobil sürücüsü kadın, o sırada görüntü almak isteyen gazeteciye saldırdı. Kameraya vuran kadını çevredekiler sakinleştirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Son dakika haberleri! Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı, sürücü kazayı görüntüleyen gazeteciye saldırdı
Son dakika haberleri! Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı, sürücü kazayı görüntüleyen gazeteciye saldırdı
Son dakika haberleri! Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı, sürücü kazayı görüntüleyen gazeteciye saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İki çocuğun karıştığı trafik kazası felaketle sonuçlandı! 15 yaşındaki Bedirhan feci şekilde can verdi
İki çocuğun karıştığı trafik kazası felaketle sonuçlandı! 15 yaşındaki Bedirhan feci şekilde can verdi
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar fark etti! Park halindeki otomobilde cansız erkek bedeni bulundu
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar fark etti! Park halindeki otomobilde cansız erkek bedeni bulundu
Sel mağduru vatandaşlar yıkımın büyük olmasının nedenini anlattı: Tomruklar füze gibi evleri deldi
Sel mağduru vatandaşlar yıkımın büyük olmasının nedenini anlattı: Tomruklar füze gibi evleri deldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Tanju Özcan İlham Aliyev Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Cimilli İbo Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Mert Günok Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı, sürücü kazayı görüntüleyen gazeteciye saldırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 20:14:02. #1.15#

title