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Son dakika haberleri... Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Son dakika haberleri... Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 12 yaşındaki N.Ç'ye, M.A., idaresindeki 02 AZ 403 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin çarpması sonucu yaralanan N.Ç., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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