Son dakika haberleri... Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi
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Son dakika haberleri... Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi

Son dakika haberi: MANİSA (İHA) – Manisa'da ekmek almak için çıktığı cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 6 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.

Son dakika haberleri... Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi
19.08.2020 16:54 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:15

MANİSA (İHA) – Manisa'da ekmek almak için çıktığı cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 6 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Talihsiz çocuğun metrelerce sürüklendiği kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saat 9.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Horozköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Ekmek almak için çıktığı cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 6 yaşındaki Mehmet Ç.'ye, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 45 ADG 925 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz çocuk metrelerce sürüklendi. Olay sonrası Mehmet Ç.'ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, bölgeye 112 acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Mehmet Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ç.'ye otomobilin çarptığı ve talihsiz çocuğun metrelerce sürüklendiği görülüyor. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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