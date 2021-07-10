Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı 2 Polonyalı turist hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı 2 Polonyalı turist hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Polonyalı iki turist, otomobil çarpması sonucu öldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Polonyalı iki turist, otomobil çarpması sonucu öldü.

Antalya yönüne giden Alman vatandaşı Ahmad Harb'ın (24) kullandığı 07 NA 4487 plakalı otomobil, Konaklı Mahallesi D-400 karayolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan Polonyalı Katarzyna Anna Hegerle (24) ve Maksym Marek Jasinki'ye (29) çarptı.

Kazada Hegerle ve Jasinki, olay yerinde hayatını kaybetti.

Araç sürücüsü Harb, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Cenazeler, jandarma ve savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı 2 Polonyalı turist hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı 2 Polonyalı turist hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı 2 Polonyalı turist hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı 2 Polonyalı turist hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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