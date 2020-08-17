Son dakika haberleri! Otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı, hastanede kurtarılamadı Son dakika haberleri: KAYSERİ'de, yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarptığı Evran Topaloğlu (40), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAYSERİ'de, yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarptığı Evran Topaloğlu (40), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde, Tomarza ilçesinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Evran Topaloğlu'na, sürücüsünün ismi açıklanmayan 06 BKC 394 plakalı otomobil çarptı. Kazada, Topaloğlu ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla Tomarza Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Evran Topaloğlu, yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA