Son dakika haberleri: Otomobilin büfeye girme anı güvenlik kamerasına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Otomobilin büfeye girme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri: Otomobilin büfeye girme anı güvenlik kamerasına yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Ankara'nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki büfeye girdi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki büfeye girdi. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Ayaş Yolu 20. km'de meydana gelen kazada 33 TU 151 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki büfeye çarptı. Kazada can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Büfede bulunanlar birden büyük bir gürültü duyduklarını belirterek, "Trafik yoktu, kendi kendine geldi vurdu. 4 bin TL zararımız var. Kazada kimse yaralanmadı. Burada çok surat oluyor, yetkililerin önlem almasını istiyoruz" dediler. - ANKARA

Son dakika haberleri: Otomobilin büfeye girme anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri: Otomobilin büfeye girme anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri: Otomobilin büfeye girme anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri: Otomobilin büfeye girme anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri: Otomobilin büfeye girme anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri: Otomobilin büfeye girme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Otobüste bayılan yolcuyu hastaneye yetiştiren şoför silahlı saldırıya uğradı
Otobüste bayılan yolcuyu hastaneye yetiştiren şoför silahlı saldırıya uğradı
Yolun karşısına geçmeye çalılşan yaşlı adam feci şekilde can verdi! O anlar güvenlik kamerasında
Yolun karşısına geçmeye çalılşan yaşlı adam feci şekilde can verdi! O anlar güvenlik kamerasında
Kaza yapan araca bakmak için durunca yeni bir kazaya neden oldu: 7 yaralı
Kaza yapan araca bakmak için durunca yeni bir kazaya neden oldu: 7 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Yaşar Güler Meral Akşener Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Demet Akalın Rasim Öztekin
Spor Max Meyer Şenol Güneş Abdullah Avcı Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri: Otomobilin büfeye girme anı güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 09:13:48. #1.14#

title