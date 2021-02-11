Otomobilin akaryakıt istasyonunun pompasına çarptığı kaza kamerada
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Otomobilin akaryakıt istasyonunun pompasına çarptığı kaza kamerada

11.02.2021 14:47 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:17
Otomobilin akaryakıt istasyonunun pompasına çarptığı kaza kamerada

TOKAT'ta sürücüsünün kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı.

TOKAT'ta sürücüsünün kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Tokat-Turhal karayolu Söngüt köyü mevkisinde meydana geldi. Turhal'dan Tokat yönüne giden Faik Demir (53) yönetimindeki 60 BB 886 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun sağındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Otomobil istasyondaki pompalara çarparak durdu. Kazada otomobil sürücüsü Demir yaralandı. Sürücü Demir, kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Kaza anı akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı.


Otomobilin akaryakıt istasyonunun pompasına çarptığı kaza kamerada
Otomobilin akaryakıt istasyonunun pompasına çarptığı kaza kamerada
Otomobilin akaryakıt istasyonunun pompasına çarptığı kaza kamerada
Otomobilin akaryakıt istasyonunun pompasına çarptığı kaza kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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