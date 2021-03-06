Son dakika haberleri | Otomobilden atılan oyuncak tabanca polisi harekete geçirdi

Son dakika haberi... AYDIN'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki otomobilden, park halindeki bir aracın altına atılan tabanca, polisi alarma geçirdi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki otomobilden, park halindeki bir aracın altına atılan tabanca, polisi alarma geçirdi. Tabancanın oyuncak olduğu ortaya çıktı.

Albay Karaibrahimoğlu Caddesi üzerinde esnaf, seyir halindeki bir otomobilin camından, park halindeki aracın altına tabanca atıldığını gördü. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemede, tabancanın oyuncak olduğu anlaşıldı. Oyuncak tabanca, çöpe atıldı.FOTOGRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat GÜRKAN