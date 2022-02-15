Son dakika haberleri... Otomobilde uzun namlulu silahla yakalandılar - Haberler
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Son dakika haberleri... Otomobilde uzun namlulu silahla yakalandılar

Demirören Haber Ajansı, Burak Emek - Güncel
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Son dakika haberleri... Otomobilde uzun namlulu silahla yakalandılar

Son dakika haberler: DİYARBAKIR'da polisin durumundan şüphelendikleri 2 kişinin bulunduğu otomobilde yaptıkları aramada, ön kaput kısmında beze sarılı uzun namlulu silah ele geçirildi.

DİYARBAKIR'da polisin durumundan şüphelendikleri 2 kişinin bulunduğu otomobilde yaptıkları aramada, ön kaput kısmında beze sarılı uzun namlulu silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin terör örgütü propagandası yapmaktan poliste kayıtları olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sur ilçesi Mardin yolu üzerinde durumundan şüphelendikleri M.E.'nin kullandığı 34 JC 4107 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler, sürücü ile yanındaki M.Y.'nin Genel Bilgi Taramasını (GBT) yaparak, terör örgütü propagandası yapmaktan kayıtlarının olduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin arama yaptığı otomobilin ön kaput kısmında beze sarılı halde bir adet şarjörü tam dolu uzun namlulu otomatik tüfek bulundu. Ekipler, otomobil şoförü M.E., ve M.Y.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden otomobil şoförü M.E., tüfeğin kendisine ait olduğunu söyledi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Son dakika haberleri... Otomobilde uzun namlulu silahla yakalandılar

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Otomobil, Terör, Silah, Güncel, Haberler

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