Son dakika haberleri | OTOMOBİLDE KURŞUNLANARAK ÖLDÜRÜLEN KUZENLER EMİNE VE TUĞÇE, TOPRAĞA VERİLDİ

GEBZE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde otomobil içinde trafik ışıklarında durdukları sırada kurşun yağmuruna tutulan Emine Çöp (27) ve kuzeni Tuğçe Semiz (22) son yolculuklarına uğurlandı. Yeni ehliyet alan kuzenlerin gece sakin olduğu için otomobil kullanmaya çıktıkları öne sürürlürken, Tuğçe Semiz'in, erkek arkadaşı tarafından bir süredir rahatsız edildiği iddia edildi.

Olay, dün saat 04.45 sıralarında, Gebze Beylikbağı Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Emine Çöp ve Tuğçe Semiz'in içinde bulunduğu 34 EKY 853 plakalı otomobil ile Alihan K.?nin kullandığı 34 DCU 278 plakalı otomobile trafik ışıklarında yavaşladıkları sırada, arkalarından gelen araçtan inen 2 kişi tabancalarla ateş etti. Saldırganlar daha sonra otomobile binerek İstanbul istikametine doğru kaçtı. Tuğçe Semiz başına isabet eden kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi. Boynuna ve sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Emine Çöp ise kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Omzuna ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Alihan K. ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis, 30 adet 9 milimetre kovan tespit etti. Polis olayın ardından kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GECE OTOMOBİL KULLANIYORLARMIŞ

Eşlerinden ayrılan iki kuzenin bir süre önce ehliyet aldıkları, gece sakin olduğu için tecrübe kazanmak için otomobil kullandıkları, bu sırada aynı mahalleden tanıdıkları olan Alihan K.?nin kendilerine yardımcı olmak için takip ettiği iddia edildi. Yakınları Tuğçe Semiz'in erkek arkadaşıyla sorun yaşadığını, bir süredir kendisini rahatsız ettiğini ileri sürdü.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Emine Çöp ve Tuğçe Semiz'in cenazeleri bugün Ulus Mahallesi Şehitlik Camii'nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenine Çöp ve Semiz'in aileleri ve yakınları katıldı. Cenaze namazından önce Emine Çöp'ün iki küçük çocuğu Emir ve Ali Rıza annelerinin tabutuna sarıldı. Birinin tabuta son bakışı yürek burktu. Tabutun başında uzun süre gözyaşı döken bir aile yakını, "Eminem, çocukların yanına geldi Eminem. Çocuklarını getirdim sana" diye feryat etti. Emine Çöp'ün babası Talat Çöp'ün sağlık sorunları nedeniyle cenazeye katılamadığı öğrenildi. Kılınan cenaze namazlarının ardından iki kuzen Gebze Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.