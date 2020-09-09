Son dakika haberleri | Otomobil tırın altına girdi: 1 ölü, 4 yaralı
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Son dakika haberleri | Otomobil tırın altına girdi: 1 ölü, 4 yaralı

Bir son dakika haberine göre Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin önünde seyir halinde olan tırın dorsesinin altına girmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Son dakika haberleri | Otomobil tırın altına girdi: 1 ölü, 4 yaralı
09.09.2020 13:09 | Son Güncelleme: 09.09.2020 13:09

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin önünde seyir halinde olan tırın dorsesinin altına girmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Acıkuyu Mahallesi mevkisi Aksaray Adana Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Adana istikametine seyir halinde olan Fatih Güneş (40) idaresindeki 06 CAP 647 plakalı Toyota marka otomobil aynı istikamette seyir halinde olan O.K. (45) yönetimindeki 35 GD 9865 plakalı Mercedes marka tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada otomobil bagaj bölümüne kadar dorsenin altına girdi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Fatih Güneş olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan E.İ.G, Z.N.G, E. ve M.Ö. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Fatih Güneş'in cansız bedeni ise olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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Kaynak: İHA

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