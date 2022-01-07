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Son dakika haberleri! Otomobil takla attı, sürücü kazayı yara almadan atlattı

Son dakika haberleri! Otomobil takla attı, sürücü kazayı yara almadan atlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Arnavutköy'de sürücünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Arnavutköy'de sürücünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Arnavutköy Boğazköy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 COL 902 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Araç sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken olay yerine tedbir amaçlı itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yol üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri ise sürücüyü kontrol etti. Kaza yerinde yapılan çalışmalar sırasında yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından aracın kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı. - İSTANBUL

Son dakika haberleri! Otomobil takla attı, sürücü kazayı yara almadan atlattı

Son dakika haberleri! Otomobil takla attı, sürücü kazayı yara almadan atlattı

Son dakika haberleri! Otomobil takla attı, sürücü kazayı yara almadan atlattı

Son dakika haberleri! Otomobil takla attı, sürücü kazayı yara almadan atlattı

Son dakika haberleri! Otomobil takla attı, sürücü kazayı yara almadan atlattı

Son dakika haberleri! Otomobil takla attı, sürücü kazayı yara almadan atlattı

Son dakika haberleri! Otomobil takla attı, sürücü kazayı yara almadan atlattı

Son dakika haberleri! Otomobil takla attı, sürücü kazayı yara almadan atlattı

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