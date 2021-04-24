Son dakika haberleri | Otomobil takla attı, sürücü hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Otomobil takla attı, sürücü hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Otomobil takla attı, sürücü hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Malatya'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Malatya'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Malatya-Sivas karayolu Yazıhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yusuf Cavlak'ın (36) yönetimindeki 44 AAY 246 plakalı Renault otomobil yoldan çıkarak, bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kaza sonrasında sürücü otomobilde sıkıştı. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü çıkardı. Ancak sürücünün öldüğü belirlendi. Jandarma kazayla ilgili tahkikatı sürdürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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