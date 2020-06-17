Son dakika haberleri | Otomobil takla attı: 3 yaralı
Son dakika haberleri... Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.
17.06.2020 12:25 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:03
Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.
Ahmet Sönmez (28) yönetimindeki 38 ZH 274 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Ekinli köyü yol ayrımında kavşağa çarparak takla attı.
Araçta bulunan Meryem (34), İlayda Ravza (1) ve Ayşenur (3) Sönmez yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Zara Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA