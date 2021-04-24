Son dakika haberleri | Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haberleri | Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberleri | Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Konya Ankara Karayolu TŞOF Kulu Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Konya istikametine seyir halinde olan F.Y. (33) idaresindeki 06 CDT 486 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazada, otomobilde bulunan M.Ö.Y. (38), D.Y. (15) ve Derin Yılmaz (8) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılarında Derin Yılmaz, hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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