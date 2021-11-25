Son dakika haberleri | Otomobil şarampole yuvarlandı, güvenlik korucusu hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Otomobil şarampole yuvarlandı, güvenlik korucusu hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Otomobil şarampole yuvarlandı, güvenlik korucusu hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Tunceli'de otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada güvenlik korucusu hayatını kaybetti.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada güvenlik korucusu hayatını kaybetti.

Kaza, Çemişgezek'e bağlı Alakuş köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güvenlik korucusu Sefer Demir (26) idaresindeki 23 ABN 642 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Demir'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TUNCELİ

Son dakika haberleri | Otomobil şarampole yuvarlandı, güvenlik korucusu hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Otomobil şarampole yuvarlandı, güvenlik korucusu hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Otomobil şarampole yuvarlandı, güvenlik korucusu hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Otomobil şarampole yuvarlandı, güvenlik korucusu hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Otomobil şarampole yuvarlandı, güvenlik korucusu hayatını kaybetti

Bursa'da seyir halinde otomobil yandı, sürücü canını zor kurtardı

Bursa'da seyir halinde otomobil yandı, sürücü canını zor kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title