Son dakika haberleri... Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haberleri... Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberleri... Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kayseri'de otomobilin yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kayseri'de otomobilin yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bünyan ilçesi Köprübaşı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LS 6697 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan Fatma T. hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine üzerine sevk edilen jandarma ekipleri yolda önlem alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Yaralı 3 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden Fatma T.'nin cenazesi de morga kaldırıldı. Hurdaya dönen araç çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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