Son dakika haberleri... Otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
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Son dakika haberleri... Otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Gelen son dakika haberine göre AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde otomobilin refüje çarpıp takla atması sonucu meydana gelen kazada Muharrem Durmuşer (27) yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Son dakika haberleri... Otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
03.08.2020 08:59 | Son Güncelleme: 03.08.2020 09:02

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde otomobilin refüje çarpıp takla atması sonucu meydana gelen kazada Muharrem Durmuşer (27) yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Emirdağ-Çay yolunun Bolvadin'e bağlı Harlak mevkisinde meydana geldi. Emirdağ'dan Bolvadin yönüne giden Mustafa Durmuşer'in (26) kullandığı 42 AEA 574 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak ters döndü. Kazada sürücü Mustafa Durmuşer ile otomobilde yolcu olarak bulunan kardeşi Muharrem Durmuşer, Muhammed Türkarslan (27), Mehmet Said Ekici (26), Berke Varol (22) ve kardeşi Mahmut Varol (21) yaralandı. 

Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Muharrem Durmuşer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer yaralılar ise ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Muhammed Türkarslan ile Mahmut Varol daha sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 


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Kaynak: DHA

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