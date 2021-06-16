Son dakika haberleri! Otomobil kaputuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
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Son dakika haberleri! Otomobil kaputuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri! Otomobil kaputuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde itfaiye ekipleri sabaha karşı otomobil kaputuna sıkışan kedi için seferber oldu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde itfaiye ekipleri sabaha karşı otomobil kaputuna sıkışan kedi için seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan kedi özgürlüğüne kavuştu.

Olay, Orta Mahalle Selanik Caddesi üzerinde sabaha karşı saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar park halindeki bir otomobilin kaputundan kedi sesi geldiğini fark etti. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren kurtarma operasyonu ile yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Vatandaşlara duyarlı davranışları için teşekkür ederek çağrıda bulunan ekipler, araçları çalıştırmadan önce motor kısmında ses çıkarmanın, kaput ve diğer kaporta kısımlarına vurarak kontrol ettikten sonra araçları çalıştırmanın, kediler açısından üzücü bir durumla karşılaşmamak için önemli olduğunu söylediler. - AYDIN

Son dakika haberleri! Otomobil kaputuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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