Son dakika haberleri: Otomobil ile motosiklet çarpıştı, kazada 1 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri: Otomobil ile motosiklet çarpıştı, kazada 1 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Otomobil ile motosiklet çarpıştı, kazada 1 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik-Yenişehir karayolu 12'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bursa'nın Yenişehir ilçesinden Bilecik istikametine seyir halindeki Fehime Ö. yönetimindeki 06 BAJ 940 plakalı otomobil karşı yönden gelen Berk C. yönetimindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı. Kazada yere düşen motosiklet sürücü Berk C. yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - BİLECİK

Son dakika haberleri: Otomobil ile motosiklet çarpıştı, kazada 1 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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