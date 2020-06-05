Son dakika haberleri | Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Son dakika haberleri | Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Gelen son dakika haberine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Abdulkadir Yazar (64), hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri | Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
05.06.2020 19:42 | Son Güncelleme: 05.06.2020 19:46

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Abdulkadir Yazar (64), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında, Bursa- Ankara yolundaki Çitli Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. İnegöl'den Ankara yönüne giden Ömer Çağlar (24) yönetimindeki 60 HJ 880 plakalı otomobil, kavşakta Abdulkadir Yazar'ın kullandığı 16 KDR 62 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü Yazar, yaklaşık 50 metre sürüklenerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Abdulkadir Yazar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yazar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

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