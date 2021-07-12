Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti -Kazada ölen motosiklet sürücüsünün yakınları haberi almalarının ardından olay yerine akın etti Adana'da motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

-Kazada ölen motosiklet sürücüsünün yakınları haberi almalarının ardından olay yerine akın etti

ADANA - Adana'da motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.D idaresindeki 01 AFP 793 plakalı otomobil ile Melih Yaşar yönetimindeki 01 BVY 43 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Melih Yaşar motosikletten savrularak yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Melih Yaşar'ın öldüğünü belirledi. M.D ise polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

"Onlarca yakını kaza yerine gelerek gözyaşı döktü"

Motosiklet sürücüsü Melih Yaşar'ın ölüm haberini alan yakınlar kaza yerine adeta akın etti. Bölgeye gelen yakınları, Melih Yaşar'ın cansız bedenini yerde görmesi üzerine gözyaşlarına boğuldu. Yaşar'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye

Uzun süre aynısını yaptı! Kadının balkonda köpeğe eziyeti kameralarda
Uzun süre aynısını yaptı! Kadının balkonda köpeğe eziyeti kameralarda
Yürekleri ağza getirdiler! Sürücü adayının kullandığı araç ters döndü
Yürekleri ağza getirdiler! Sürücü adayının kullandığı araç ters döndü
Tatil hayaliyle yola çıkan motosikletli genç, feci kazada can verdi
Tatil hayaliyle yola çıkan motosikletli genç, feci kazada can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Varank Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Petek Dinçöz Levent Yüksel Melisa Döngel Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Arda Turan Burak Elmas Lionel Messi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 00:53:36. #1.14#

title