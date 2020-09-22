Son dakika haberleri... Otomobil hırsızlık şebekesine operasyon: 8 tutuklu Son dakika haberlerine göre Gaziantep'te aralarında lüks bir aracın da olduğu 11 otomobil ile 2 motosiklet çaldıkları, 2 otomobilin içinden de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Gaziantep'te aralarında lüks bir aracın da olduğu 11 otomobil ile 2 motosiklet çaldıkları, 2 otomobilin içinden de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 11 otomobil, 2 motosikletin çalınması ve 2 otomobil içinden hırsızlık olayının suçlularının bulunması amacıyla çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerinin yürüttüğü özverili çalışması sonucunda, lüks otomobilinde bulunduğu hırsızlık olaylarıyla ilgili 19 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Söz konusu hırsızlık olayların gerçekleştiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı