OTOMOBİL HIRSIZLARININ YENİ YÖNTEMİ KAMERADA

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da "Bana çarptın" diyerek durdurdukları sürücülerin dalgınlığından faydalanarak otomobillerini çalan iki kişi yakalandı. Şüphelilerin market önlerinde anahtarı üzerinde bırakılan otomobiller ile adres sorma bahanesiyle durdurdukları bazı araçları da çaldıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

POLİSE BAŞVURARAK HIRSIZLARIN YENİ YÖNTEMİNİ ANLATTI

İstanbul'da polise başvuran İ.Y. otomobilinin ilginç bir yöntemle çalındığını söyleyerek yardım istedi. Mağdur İ.Y. polis merkezinde verdiği ifadesinde "Aracımla kavşakta dönerken bir kişi ona çarptığımı iddia ederek beni durdurdu. Ona inandım. Aşağı inip yardım etmeye çalıştım. Sekerek yürüyordu. Hastaneyi götürmemi istedi. Bunun üzerine aracıma bindi. Ancak kısa süre sonra cep telefonunu araçtan düşürdüğünü söyledi. Aracımdan inip telefonunu ararken direksiyona geçerek aracı çaldı" dedi.

KAMERALAR OLAYI GÖRÜNTÜLEMİŞ

Polis olayla ilgili yaptığı incelemede olayın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde ayağını yavaşlayan otomobilin tamponuna kendisi çarpan şüphelinin sekmeye başladığı görülüyor. Mağdur şoförün onan inanmasının ardından sözde hastaneye götürülmek için araca binen şüphelinin daha sonra otomobili çaldığı belirlendi. Polis aynı şüphelilerin adres sorma bahanesiyle durdurdukları bir otomobil ile market önünde kontak anahtarı üzerinde bırakılan bir otomobili de çaldıklarını tespit etti. Bu olaylarında güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi.

YAŞI KÜÇÜK ŞÜPHELİ DAHA ÖNCE 42 KEZ YAKALANMIŞ

Polis yaptığı çalışmada şüpheliler 17 yaşındaki Y.B. ile 18 yaşındaki Baran A.'yı gözaltına alındı. Daha önceden polis tarafından 42 kez polis tarafından yakalandığı tespit edilen Y.B. yaşı küçük olduğu için Çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. Diğer şüpheli Baran A.'nın işlemleri asayiş şube müdürlüğünde yapıldı.

TUTUKLANDILAR

Polis soruşturması sonucu şüphelilerin 9 otomobili benzer yöntemlerle çaldıkları, ayrıca 4 plaka hırsızlığı yaparak bunları çaldıkları otomobillere taktıkları tespit edildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.