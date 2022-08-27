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Son dakika haberleri! Otomobil, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı 4 ölü, 1 yaralı

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Son dakika haberler... ANKARA'da, emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

ANKARA'da, emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ankara çevre yolunda Altındağ ilçesi yakınlarında meydana geldi. Fatih Ayyıldız idaresindeki 34 EL 0740 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp emniyet şeridinde park halindeki, sürücüsü henüz öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı. Kazada, araçta sıkışan Fatih Ayyıldız, Hatice Ayyıldız, Adile Aydınar ve Mehmet Aydınar hayatını kaybetti, Miraç Altay Ayyıldız ise yaralandı. Yaralı Ayyıldız, bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ölen 4 kişinin cenazeleri ise Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

TIR şoförü polis tarafından gözaltına alındı, kazayla ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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