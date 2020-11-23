Son dakika haberleri! Otomobil duvara çarptı: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haberleri! Otomobil duvara çarptı: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı

23.11.2020 18:58 | Son Güncelleme: 23.11.2020 19:02
Son dakika haberleri! Otomobil duvara çarptı: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı

Bir son dakika haberine göre ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Zonguldak- İstanbul yolu Kandilli kavşağı mevkiinde meydana geldi. Yadigar Eroğlu (48) yönetimindeki 67 TR 454 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün güneşten dolayı yolu görememesi nedeniyle kontrolden çıkarak su kanalına düşüp, istinat duvarına çarptı. Kazada, sürücü Eroğlu, 3 aylık bebek Hilal Tekin, bebeğin annesi Gamze Tekin (24) ve Şerife Tekin (53) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ereğli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yadigar Eroğlu ve Hilal bebek, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Şerife Tekin ve Gamze Tekin'in ise hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.


Son dakika haberleri! Otomobil duvara çarptı: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri! Otomobil duvara çarptı: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri! Otomobil duvara çarptı: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri! Otomobil duvara çarptı: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri! Otomobil duvara çarptı: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri! Otomobil duvara çarptı: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri! Otomobil duvara çarptı: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri! Otomobil duvara çarptı: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri! Otomobil duvara çarptı: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

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