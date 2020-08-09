Son dakika haberleri! Otomobil, Bolu Dağı Tüneli'nin duvarına çarptı: 1 yaralı
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Son dakika haberleri! Otomobil, Bolu Dağı Tüneli'nin duvarına çarptı: 1 yaralı

Son dakika haberine göre Bir otomobilin Bolu Dağı Tüneli'nin girişinde yoldan çıkarak duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Son dakika haberleri! Otomobil, Bolu Dağı Tüneli'nin duvarına çarptı: 1 yaralı
09.08.2020 11:43 | Son Güncelleme: 09.08.2020 11:52

Bir otomobilin Bolu Dağı Tüneli'nin girişinde yoldan çıkarak duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu üzerinden Ankara istikametine seyreden Mehmet Tosun idaresindeki 06 AAD 335 plakalı otomobil, Bolu Dağı Tüneli girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tünelin girişindeki duvara çarptı.

Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralanmazken, yanında bulunan Yüksel Tosun yaralandı.

Yaralı kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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