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Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı Edirne'de başka bir araçla çarpıştıktan sonra sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, savrularak yol kenarındaki bariyerlere ok gibi saplandı.

EDİRNE (İHA) - Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı

EDİRNE - Edirne'de başka bir araçla çarpıştıktan sonra sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, savrularak yol kenarındaki bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

İddialara göre, Edirne'nin Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü girişinde, G.S. idaresindeki 59 ACM 282 plakalı otomobil ile G.B. idaresindeki 22 AS 519 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle G.B. idaresindeki 22 AS 519 plakalı otomobil savrularak yol kenarındaki bariyerlere girdi. Kazada otomobilin sürücüsü G.B ve yanında bulunan H.B. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçlar çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı

Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı

Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı

Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı

Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı

Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Son Dakika Haberleri

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