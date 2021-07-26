Otomobil, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobil, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 200 metre uçuruma yuvarlanan sürücünün cenazesi, 5 saatte çıkarılabildi Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 200 metreden uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

200 metre uçuruma yuvarlanan sürücünün cenazesi, 5 saatte çıkarılabildi

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 200 metreden uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu uçurumdan çıkartılabildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolu Çuhadoruğu mevkiinde Seher Akın idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak 200 metreden uçuruma yuvarlandı. Çevreden geçen diğer sürücülerin ihbarı sonrasında bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yanı sıra Küre itfaiye ekipleri ile Jandarma Acil Kurtarma Timi (JAK), Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ve Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma ekiplerinden müşterek çalışması sonrasında kaza yapan araca ulaşılabildi.

Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonrasında olay yerinde hayatını kaybeden araç sürücüsü Seher Akın'ın cenazesi uçurumdan çıkartılabildi. Uzun uğraşlar sonucunda uçurumdan çıkartılan Seher Akın'ın cenazesi Küre Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Otomobil, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Otomobil, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Otomobil, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Otomobil, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Otomobil, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Otomobil, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Otomobil, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Otomobil, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Otomobil, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Otomobil, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Otomobil, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Otomobil, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Otomobil, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Otomobil, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Otomobil, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Otomobil, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Otomobil, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Otomobil, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Otomobil, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Otomobil, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu

Uludağ'da kaybolan kadın 3 gün sonra sağ bulundu
Uludağ'da kaybolan kadın 3 gün sonra sağ bulundu
Gaziantep'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı şarampole uçtu: 2 ölü
Gaziantep'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı şarampole uçtu: 2 ölü
Otomobilin çarptığı motosiklettekiler metrelerce yükselip yola savruldu! O anlar kamerada
Otomobilin çarptığı motosiklettekiler metrelerce yükselip yola savruldu! O anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Mustafa Destici Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Muslera Ali Koç Mesut Özil Burak Elmas Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobil, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 01:01:28. #1.15#

title