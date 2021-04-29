Otogarda patlayıcıyla yakalanan şüphelinin gözaltına alınmasıyla ilgili yeni görüntüler
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Otogarda patlayıcıyla yakalanan şüphelinin gözaltına alınmasıyla ilgili yeni görüntüler

Otogarda patlayıcıyla yakalanan şüphelinin gözaltına alınmasıyla ilgili yeni görüntüler
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na 5 kilogram patlayıcı bırakan şüphelilerin yakalanmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na 5 kilogram patlayıcı bırakan şüphelilerin yakalanmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıklamıştı. Operasyona ilişkin yeni görüntüler basın ile paylaşıldı. Görüntülerde yakalanan şüphelinin kelepçelenerek yazıhaneye sokulduğu görülüyor.

 


Otogarda patlayıcıyla yakalanan şüphelinin gözaltına alınmasıyla ilgili yeni görüntüler
Otogarda patlayıcıyla yakalanan şüphelinin gözaltına alınmasıyla ilgili yeni görüntüler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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