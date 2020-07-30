Son dakika haberleri... OTOGAR ÇIKIŞI 'KALDIRIM' PERONU Son dakika haberleri: Koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüs firmalarının yüzde 50 kapasiteyle seyahat etme kuralı var. Bazı vatandaşlar bayram yoğunluğu nedeniyle bilet bulamadıklarını belirtiyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüs firmalarının yüzde 50 kapasiteyle seyahat etme kuralı var.

Bazı vatandaşlar bayram yoğunluğu nedeniyle bilet bulamadıklarını belirtiyor.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bazı otobüs firmaları otogar çıkışında kaldırımda bekleyen ve bilet bulamayan yolcuları otobüslere alıyor.

Haber: Semih ÇALIŞKAN - Kamera: Harun UYANIK/ İSTANBUL, - Kurban Bayramı'na sayılı saatler kaldı. Pek çok vatandaş bayramı memleketlerinde karşılamak için yollara düştü. Bayram öncesi şehirlerarası seyahat eden vatandaşlar otogarlarda hareketlilik oluşturdu. Otobüs firmalarının koronavirüs tedbirleri kapsamında yüzde 50 kapasiteyle yolcu taşımasına izin veriliyor. Bu nedenle bazı vatandaşlar bilet bulamadıklarını belirtiyor. Polis denetiminin hemen sonrasında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı çıkışında bileti olmayanlar için 'kaldırım' peronu devreye giriyor. Bilet bulamayan vatandaşlar otogar çıkışındaki kaldırımlarda bekliyor. Bazı otobüs firmaları şehirlerarası seyahat öncesi otogar çıkışında bekleyen vatandaşları otobüslere alıyor. Otogar çıkışında dakikalarca bekleyenler gitmek istedikleri yere giden otobüsler gelince otobüsleri ellerini kaldırarak durduruyor. Zaman zaman ise otobüsler otogar çıkışında gelecek yolcuları bekliyor.

"AYAKTA YA DA HOSTES KOLTUĞUNDA GİDEBİLİRSEK GİDECEĞİZ"

Bilet bulamadığı için otogar çıkışında otobüs bekleyen Mahmut Teke, "Marmaraereğlisi'ne gideceğim. Tatile çıkıyorum. Bilet bulamadım. İlk gelen otobüse binmeyi düşünüyorum. Bakalım binebilecek miyiz. Otobüslere baktım bilet yoktu. Ayakta ya da hostes koltuğunda gidebilirsek gideceğiz. Buradan otobüsler alıyorlar. Şansımızı deneyeceğiz. Gitmeye çalışacağız. Binenler oluyor. Buradan kaçamak yapıyoruz" diye konuştu. Otogar çıkışında otobüs bekleyen bir başka vatandaş, "Siz de bilet bulamadınız" sorusuna, "Alakası yok. Arkadaş burada bıraktı öyle gideceğim. Bilet aldım ben. Arkadaşım burada bıraktığı için bu nedenle içeriden binmiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA