Son dakika haberleri: Otobüste maske tartışması kavgayla sonuçlandı... Otobüs şoförünün darp edildiği anlar kamerada
Son dakika haberleri: Otobüste maske tartışması kavgayla sonuçlandı.
06.07.2020 18:35 | Son Güncelleme: 06.07.2020 20:00
Otobüste maske tartışması kavgayla sonuçlandı... Otobüs şoförünün darp edildiği anlar kamerada
Otobüsün güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayda, otobüs şoförü kafasından yaralandı
MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde vatandaş ile otobüs şoförü arasında başlayan maske tartışması kavgayla bitti. Otobüs şoförünün darp edildiği görüntüler ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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Kaynak: İHA