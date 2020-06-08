Son dakika haberleri | Otobüste maske takmayan kadına para cezası kesildi
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Son dakika haberleri | Otobüste maske takmayan kadına para cezası kesildi

Son dakika haberi... Kocaeli'nin İzmit ilçesinde halk otobüsünde maske takmayan ve kendisini uyaran yolcularla tartışan kadına 790 TL idari para cezası kesildi.

Son dakika haberleri | Otobüste maske takmayan kadına para cezası kesildi
08.06.2020 18:56 | Son Güncelleme: 08.06.2020 19:03

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde halk otobüsünde maske takmayan ve kendisini uyaran yolcularla tartışan kadına 790 TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen bir kadın maskesiz halk otobüsüne bindi. Otobüs sürücüsü kadına maskesiz otobüse binemeyeceğini söyledi. Uyarılara aldırış etmeyen kadın koltuğa oturarak maske takmayacağını söyledi. Duruma otobüste bulunan vatandaşlar da tepki göstererek o anları cep telefonu ile görüntüledi. Otobüs sürücüsü kadını tekrar uyararak polis çağırmak zorunda kalacağını söyledi. Kadın otobüs sürücüsüne, "Kapat çeneni nasıl otobüse almıyorsun" diyerek cevap verdi. Daha sonra kadın kendisini uyaran bir vatandaşa da elindeki maskeyi göstererek, "Al bak takmıyorum" dedi.

Daha sonra kadın kendisini görüntüleyen bir kişiye saldırarak darp etmeye çalıştı. Bu sırada otobüste bulunan çocuklar ise büyük panik yaşadı. Araya giren vatandaşlar kadını sakinleştirmeye çalıştı. Saniye saniye görüntülenen olay sonrasında otobüs sürücüsü otobüsteki yolcular ile birlikte polis merkezine gitti. Olayla ilgili başlatılan inceleme sonrasında maske takmayı kabul etmeyen T.T. adlı kadına Kocaeli İl Hıfzıssıhha Kurulunca ilgili kanun maddesi gereği 790 TL idari para cezası uygulandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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