Son dakika haberleri... Otobüsle uyuşturucu nakline jandarma engeli

Son dakika 3. sayfa haberine göre Yalova İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, otobüsle uyuşturucu sevkıyatı yaptığı tespit edilen şahıs gözaltına alınırken, zanlının valizinde 1 kilo 200 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.