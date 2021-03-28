Son dakika haberleri | Otobüse arkadan çarpan otomobilin sürücü öldü

Son dakika haberi: ŞANLIURFA'da, öndeki otobüse çarpan otomobilin sürücüsü Bozan Çiftçi (39) hayatını kaybetti, yanındaki 2 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'da, öndeki otobüse çarpan otomobilin sürücüsü Bozan Çiftçi (39) hayatını kaybetti, yanındaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Birecik kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Bozan Çiftçi yönetimindeki 35 AAY 198 plakalı otomobil, önünde ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen 63 AHZ 423 plakalı otobüse çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü Bozan Çiftçi ile aracında bulunan Şahin Işıklı (48) ve Nazlı Geçgel'i (60) ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Bozan Çiftçi, doktorların müdahalesine rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer ŞULUL