Son dakika haberleri: Otobüs kazaları arttı, denetimler sıklaştı
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Son dakika haberleri: Otobüs kazaları arttı, denetimler sıklaştı

Son dakika haberleri: Otobüs kazaları arttı, denetimler sıklaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Giresun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Ekipleri, otobüslerle yapılan şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin güvenliğinin sağlanması, kazaların önlenmesi, yol ve trafik güvenliğinin artırılması için denetimlerini artırdı.

Giresun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Ekipleri, otobüslerle yapılan şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin güvenliğinin sağlanması, kazaların önlenmesi, yol ve trafik güvenliğinin artırılması için denetimlerini artırdı.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Son bir hafta içerisinde üç farklı ilimizde meydana gelen otobüs kazalarında çok sayıda vatandaşımız yaşamını kaybetmiş, pek çok vatandaşımız da yaralanmıştır. Giresun il genelinde Jandarma Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde öncelikle yolcularının emniyet kemerleri takmaları, otobüs sürücülerinin mesleki yeterlilik belgeleri piskoteknik raporları, yedek sürücü olup olmadığını ve araçlarda bulunan takograf cihazlarının kontrolü yapılarak eksikliği bulunan araç sürücülerine cezai işlem yapılmaktadır. Ayrıca araç sürücüleri araçtan indirilerek dinlenmeleri sağlanıp trafik kazalarını engellemek için uyulması gereken trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılmaktadır" denildi. - GİRESUN

Son dakika haberleri: Otobüs kazaları arttı, denetimler sıklaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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