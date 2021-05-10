Oto tamirci dükkanına silahlı saldırı
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Oto tamirci dükkanına silahlı saldırı

Oto tamirci dükkanına silahlı saldırı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Maslak'ta bulunan oto tamirci dükkanına silahlı saldırı düzenlendi.

Maslak'ta bulunan oto tamirci dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunlardan biri kısıtlamalardan dolayı kapalı olan dükkanın içinde bulunan araca isabet etti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Maslak'ta bulunan bir Oto Sanayi Sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, oto tamirci dükkanın önüne gelen kimliği belirsiz ateş etti. Kısıtlamalardan dolayı kapalı olan dükkana ateş açan saldırganlar, kurşunlardan bir tanesini içeride bulunan araca isabet ettirdi. Silah seslerini duyan çevredeki esnaf durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, işyerinin bir çok yerinde kurşun isabet ettiğini belirlerken cadde üzerinde çok sayıda kovan buldu.

(Hasan Zahid Ezim/İHA)

Oto tamirci dükkanına silahlı saldırı
Oto tamirci dükkanına silahlı saldırı
Oto tamirci dükkanına silahlı saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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