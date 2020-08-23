Son dakika haberleri! Oto galeriyi soymaya çalışan biri kadın 3 kuzen suçüstü yakalandı Son dakika gündem haberine göre AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, oto galeriden hırsızlık yaparken polis ekiplerince suçüstü yakalanan 1'i kadın 3 kuzen gözaltına alındı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, oto galeriden hırsızlık yaparken polis ekiplerince suçüstü yakalanan 1'i kadın 3 kuzen gözaltına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre oto galeriden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis, harekete geçti. İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler, biri kadın 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Birçok suçtan kayıtları bulunan ve kuzen oldukları öğrenilen S.E. (20), G.E. (29) ve A.E. (15) gözaltına alındı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA