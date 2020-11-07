Son dakika haberleri... Otizmli çocuklar "Mavinin Çocukları Engelsiz Öğreniyor Projesi" ile hayata bağlanacak
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Son dakika haberleri... Otizmli çocuklar "Mavinin Çocukları Engelsiz Öğreniyor Projesi" ile hayata bağlanacak

07.11.2020 16:03 | Son Güncelleme: 07.11.2020 16:06
Son dakika haberleri... Otizmli çocuklar

Son dakika habere göre Çorum'da, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen 69 bin lira bütçeli "Mavinin Çocukları Engelsiz Öğreniyor Projesi" ile otizmli çocuklar, eğitim programlarıyla sosyal hayata adapte edilecek.

Çorum'da, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen 69 bin lira bütçeli "Mavinin Çocukları Engelsiz Öğreniyor Projesi" ile otizmli çocuklar, eğitim programlarıyla sosyal hayata adapte edilecek.

Otizm Gönüllüleri Derneğince, otizmli çocukların farklı branşlarda eğitim alarak günlük işlerini ailelerinden destek almadan yapmalarını sağlamak amacıyla "Mavinin Çocukları Engelsiz Öğreniyor Projesi" hazırlandı.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ın da destek verdiği ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenmeye değer bulunan proje, basına tanıtıldı.

Dernek başkanı Emine Çelen, gazetecilere, otizmin bilinen tek tedavisinin eğitim olduğunu, bu nedenle eğitim içerikli proje hazırladıklarını söyledi.

Otizmli çocukları bulunan aileler olarak projeye hibe desteği verilmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Çelen, "Çocuklarımızın hayata tutunmasını sağlayacağı, sosyal gelişimlerini tamamlayacağı eğitim programı hazırladık. Projeyle ailelerimizi de rehabilite edeceğiz. Ailelere psikolojik danışmanlık, çeşitli terapi ve hareket eğitimleri vereceğiz. Proje hepimizin hayatına mavi ışık tutacak." dedi.

Sağlanan destekten ötürü kendilerini artık daha güçlü hissettiklerini vurgulayan Çelen, "Artık, 'Çocuklarımız bizden sonra ne olacak?' sorusu benim için buğulanmaya başladı. Çocuklarımız imkan sunulduğunda gelişime açık. Devletimiz, cumhurbaşkanımız, valimiz, milletvekillerimiz bize fırsatlar yarattı. Allah bize destek olanlardan razı olsun." diye konuştu.

Milletvekili Ceylan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dezavantajlı grupların desteklenmesine önem verdiğine işaret ederek, "AK Parti iktidarları döneminde yalnızca otizmli değil, bütün çocuklara destek olundu. Nerede bir kardeşimiz varsa, nerede engelli yavrumuz varsa onu topluma kazandırmak için elimizden gelenin fazlasını yapmak zorundayız. Bu çocuklar hepimizin." ifadesini kullandı.

Programa İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak ile otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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