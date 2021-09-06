Son dakika haberleri | Oteldeki yangında, yaralı işçi de kurtarılamadı (2)
Son dakika haberleri: İŞÇİNİN CENAZESİ DEFNEDİLDİKonya'da otelde asansörü tamir ederken kaynaktan çıkan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangında işçilerden Berkan Üzgü'nün (24) ardından mesai arkadaşı Ahmet Mutlu (23) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İŞÇİNİN CENAZESİ DEFNEDİLDİ
Konya'da otelde asansörü tamir ederken kaynaktan çıkan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangında işçilerden Berkan Üzgü'nün (24) ardından mesai arkadaşı Ahmet Mutlu (23) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Mutlu'nun cenazesi bugün ikindi namazının ardından Karahüyük Mezarlığına defnedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı