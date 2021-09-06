Son dakika haberleri | Oteldeki yangında, yaralı işçi de kurtarılamadı (2)
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Son dakika haberleri | Oteldeki yangında, yaralı işçi de kurtarılamadı (2)

Son dakika haberleri | Oteldeki yangında, yaralı işçi de kurtarılamadı (2)
Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: İŞÇİNİN CENAZESİ DEFNEDİLDİKonya'da otelde asansörü tamir ederken kaynaktan çıkan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangında işçilerden Berkan Üzgü'nün (24) ardından mesai arkadaşı Ahmet Mutlu (23) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İŞÇİNİN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Konya'da otelde asansörü tamir ederken kaynaktan çıkan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangında işçilerden Berkan Üzgü'nün (24) ardından mesai arkadaşı Ahmet Mutlu (23) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Mutlu'nun cenazesi bugün ikindi namazının ardından Karahüyük Mezarlığına defnedildi. 


Son dakika haberleri | Oteldeki yangında, yaralı işçi de kurtarılamadı (2)
Son dakika haberleri | Oteldeki yangında, yaralı işçi de kurtarılamadı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı

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Son dakika haberleri | Oteldeki yangında, yaralı işçi de kurtarılamadı (2) - Haberler
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