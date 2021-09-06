Son dakika haberleri: Oteldeki yangında, yaralı işçi de kurtarılamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Oteldeki yangında, yaralı işçi de kurtarılamadı

Son dakika haberleri: Oteldeki yangında, yaralı işçi de kurtarılamadı
Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre KONYA'da otelde asansörü tamir ederken kaynaktan çıkan kıvılcımlar nedeniyle çıkan, işçilerden Berkan Üzgü'nün (24) yaşamını yitirdiği yangında, mesai arkadaşı Ahmet Mutlu (23) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

KONYA'da otelde asansörü tamir ederken kaynaktan çıkan kıvılcımlar nedeniyle çıkan, işçilerden Berkan Üzgü'nün (24) yaşamını yitirdiği yangında, mesai arkadaşı Ahmet Mutlu (23) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Karatay ilçesi Ayan Bey Sokak'ta perşembe günü saat 17.00 sıralarında Ahmet Mutlu ve Berkhan Üzgü, 4 katlı otelin son katında arıza yapan asansörü tamir etmeye başladı. Asansör boşluğunda yapılan kaynak sırasında sıçrayan kıvılcımlar, yalıtım malzemesini tutuşturdu. Alevler hızla büyürken, otel çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü. İşçilerden Berhan Üzgü'nün cansız bedenine ulaşılırken, vücudunun büyük bir bölümünde yanıklar oluşan Ahmet Mutlu ise Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaklaşık 1 ay önce evlendiği belirlenen Ahmet Mutlu da doktorların tüm müdahalesine karşın bugün hayatını kaybetti.


Son dakika haberleri: Oteldeki yangında, yaralı işçi de kurtarılamadı
Son dakika haberleri: Oteldeki yangında, yaralı işçi de kurtarılamadı
Son dakika haberleri: Oteldeki yangında, yaralı işçi de kurtarılamadı
Son dakika haberleri: Oteldeki yangında, yaralı işçi de kurtarılamadı
Son dakika haberleri: Oteldeki yangında, yaralı işçi de kurtarılamadı
Son dakika haberleri: Oteldeki yangında, yaralı işçi de kurtarılamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı

Konya'dan sonra Ankara'da da ortaya çıkan obruk vatandaşı korkuttu! Genişlemeye devam ediyor
Konya'dan sonra Ankara'da da ortaya çıkan obruk vatandaşı korkuttu! Genişlemeye devam ediyor
Kuruyan Akşehir Gölü'nün ortasında araçla gezilebiliyor! Profesör, 'Bize veda eder durumda' diyerek uyardı
Kuruyan Akşehir Gölü'nün ortasında araçla gezilebiliyor! Profesör, "Bize veda eder durumda" diyerek uyardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Tanju Özcan Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Sultan Alparslan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Düm Tek Tek Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Salih Uçan Şenol Güneş Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri: Oteldeki yangında, yaralı işçi de kurtarılamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 11:01:57. #1.15#

title