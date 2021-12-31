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OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da Murat Yurtseven, kaldığı otelin odasında ölü bulundu.

KONYA (DHA) - KONYA'da Murat Yurtseven, kaldığı otelin odasında ölü bulundu. Yurtseven'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Naci Fikret Sokaktaki bir otelde meydana geldi. Otelde çalışanları, müşterileri Murat Yurtseven'i odasında hareketsiz halde buldu.Ardından polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri Yurtseven'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yurtseven'in cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Vücudunda darp ve yara izi olmayan Yurtseven'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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