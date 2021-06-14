Son dakika haberleri! ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Değerlendirme Raporu'nu yayımladı
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Son dakika haberleri! ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Değerlendirme Raporu'nu yayımladı

Son dakika haberleri! ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Değerlendirme Raporu'nu yayımladı
Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca sınavlara yönelik analizlerin yapıldığı değerlendirme raporunda Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2021-MSÜ) sonuçları ele alındı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca sınavlara yönelik analizlerin yapıldığı değerlendirme raporunda Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2021-MSÜ) sonuçları ele alındı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan rapora göre, 2021-MSÜ sınavına 458 bin 825 aday başvurdu. Adaylardan 446 bin 146'sı sınava girdi, 441 bin 760'sının puanı hesaplandı.

Sınava, okul bazında en fazla katılım yüzde 36,63'le Anadolu liselerinden olurken, onu yüzde 21,03'le Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise/Özel Anadolu Liseleri takip etti.

"Testlerden elde edilen doğru cevap sayısı" ortalamaları incelendiğinde, adayların en yüksek başarıyı, 40 sorunun yöneltildiği Türkçe testinde gösterdikleri görüldü. Adayların bu testteki doğru cevap ortalaması 23,05 oldu.

En düşük başarı ise 5,99 doğru cevap ortalaması ile 20 sorunun yöneltildiği Fen Bilimleri Testi'nde görüldü.

Yine 20 sorunun yer aldığı Sosyal Bilimler testinin ortalaması 10,38, 40 sorunun yöneltildiği Temel Matematik testinin doğru cevap ortalaması da 11,62 olarak belirlendi.

Raporda, "Doğru cevap sayısı ortalamasının toplam soru sayısının oldukça altında kalması nedeniyle Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinde adayların düşük başarı gösterdiği söylenebilir." ifadelerine yer verildi.

Raporun tamamına ÖSYM'nin "https://osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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